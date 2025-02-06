ВИДЕО В Кадриорге замечен хищник с признаками болезни: владельцам домашних животных стоит проявить осторожность

По данным Общества охотников Эстонии, при контакте с животными, имеющими признаки чесотки, необходимо проявлять осторожность, особенно владельцам домашних животных, так как как собаки, так и кошки очень восприимчивы к этому заболеванию.

«Не оставляйте корм для питомцев на балконе или в других местах, где его могут достать лисы. Если домашнее животное заражается, его лечение будет долгим и дорогим», - предупредил Общества охотников Эстонии.

Чесотку вызывает кожный паразит - зудневый клещ, который вызывает активные изменения на коже животного, такие как пузырьки, корки и выпадение шерсти. Помимо лис, заболеванию подвержены также енотовидные собаки, рыси и волки.