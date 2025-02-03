На прошлой неделе охотники из Ранну получили тревожное сообщение из деревни Пийганди, расположенной недалеко от озера Выртсъярв. Там волк преследовал третьеклассника по пути в школу. Спустя неделю охотники поймали хищника неподалеку от этого места.
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Охотники отследили и поймали волка, преследовавшего школьника
Сегодня утром охотники Ранну и Эльва получили информацию, что волк бродит около ферм в районе поселка Рынгу. «Житель выглянул в окно и увидел волка рядом с домами», - рассказал представитель охотничьих обществ Ранну и Эльва Вальдо Херманн.