Охотники отследили и поймали волка, преследовавшего школьника

На прошлой неделе охотники из Ранну получили тревожное сообщение из деревни Пийганди, расположенной недалеко от озера Выртсъярв. Там волк преследовал третьеклассника по пути в школу. Спустя неделю охотники поймали хищника неподалеку от этого места.