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Охотники отследили и поймали волка, преследовавшего школьника

Перевод: Валерия Ермакова
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Больной волк перед фотоловушкой. Фото иллюстративное.
Больной волк перед фотоловушкой. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

На прошлой неделе охотники из Ранну получили тревожное сообщение из деревни Пийганди, расположенной недалеко от озера Выртсъярв. Там волк преследовал третьеклассника по пути в школу. Спустя неделю охотники поймали хищника неподалеку от этого места.

Сегодня утром охотники Ранну и Эльва получили информацию, что волк бродит около ферм в районе поселка Рынгу. «Житель выглянул в окно и увидел волка рядом с домами», - рассказал представитель охотничьих обществ Ранну и Эльва Вальдо Херманн.

Это место находилось примерно в километре от Пийганди, где на прошлой неделе волка заметил ученик третьего класса.

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