В тропическом лесном доме Юго-Восточной Азии с пышной растительностью в теплом утреннем тумане иногда приходится внимательно вглядываться, чтобы найти на ветке или на торфяной подушке неподвижно лежащих оливково-серых кошек с темными полосками и пятнами. Это Корал и Томми. Действительно: лежа они очень хорошо сливаются со своей средой, тем не менее они много двигаются и даже плавают.