Сахарная сумчатая летяга Лети со своими детенышами.
Сахарная сумчатая летяга Лети со своими детенышами. Фото: Inari Leiman

В тропическом лесном доме Юго-Восточной Азии с пышной растительностью в теплом утреннем тумане иногда приходится внимательно вглядываться, чтобы найти на ветке или на торфяной подушке неподвижно лежащих оливково-серых кошек с темными полосками и пятнами. Это Корал и Томми. Действительно: лежа они очень хорошо сливаются со своей средой, тем не менее они много двигаются и даже плавают.

1 февраля начиная с 11:30 Таллиннский зоопарк приглашает в тропический дождевой лес познакомиться с экзотическими кошками-рыболовами.

Кошка-рыболов Томми.
Кошка-рыболов Томми. Фото: Inari Leiman
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