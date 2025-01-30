Необычная находка: шторм вынес на берег Балтийского моря экзотическую рыбу

Фотограф дикой природы Марек Фабер обнаружил на побережье Балтийского моря редкую рыбу и поделился своей находкой в группе ​​Facebook «Kocham morze» (польск. «Я люблю море»). Снимок, сделанный на пляже природного заповедника Видово, недалеко от Дебки и Карвеньске-Блото-Друге, вызвал большой ажиотаж в социальных сетях.