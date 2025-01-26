В среду волонтеры Эстонского общества защиты диких животных вновь выпустили на свободу косулю, найденную 10 января недалеко от Сангасте с признаками рапсового отравления.
Для подписчиков
«Она стояла на одном и том же месте несколько дней!» Волонтеры помогли косуле с рапсовым отравлением
«Косуля стояла на одном и том же месте возле рапсового поля несколько дней. Волонтер Маргит взяла животное под опеку и приложила много усилий, чтобы восстановить его пищеварение», - сообщили в Эстонском обществе защиты диких животных.