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«Она стояла на одном и том же месте несколько дней!» Волонтеры помогли косуле с рапсовым отравлением

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Косулю нашли в Валгамаа, недалеко от Сангасте.
Косулю нашли в Валгамаа, недалеко от Сангасте. Фото: Eesti metsloomaühing

В среду волонтеры Эстонского общества защиты диких животных вновь выпустили на свободу косулю, найденную 10 января недалеко от Сангасте с признаками рапсового отравления

«Косуля стояла на одном и том же месте возле рапсового поля несколько дней. Волонтер Маргит взяла животное под опеку и приложила много усилий, чтобы восстановить его пищеварение», - сообщили в Эстонском обществе защиты диких животных.

Если косуля оказывается в саду или дворе частного дома, избегает людей и выглядит спокойной, ее не нужно принуждать покидать это место - животное, скорее всего, самостоятельно уйдет в течение суток. Однако если косуля ведет себя странно, это может быть признаком отравления рапсом: значит, ей требуется помощь. В таком состоянии животное может быть неадекватным.

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