«Она стояла на одном и том же месте несколько дней!» Волонтеры помогли косуле с рапсовым отравлением

«Косуля стояла на одном и том же месте возле рапсового поля несколько дней. Волонтер Маргит взяла животное под опеку и приложила много усилий, чтобы восстановить его пищеварение», - сообщили в Эстонском обществе защиты диких животных.

Если косуля оказывается в саду или дворе частного дома, избегает людей и выглядит спокойной, ее не нужно принуждать покидать это место - животное, скорее всего, самостоятельно уйдет в течение суток. Однако если косуля ведет себя странно, это может быть признаком отравления рапсом: значит, ей требуется помощь. В таком состоянии животное может быть неадекватным.