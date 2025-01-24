Сотрудники Таллиннского зоопарка обнаружили в углу дома тропического леса нечто неожиданное

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения основателя анималистического кружка зоопарка, графика-анималиста и иллюстратора Сандора Мартина Штерна (1924-2017). Начиная с полудня, у западных ворот зоопарка будут даны подсказки о том, где и каких животных лучше всего рисовать в данный момент. Все любители животных и искусства, независимо от опыта и навыков рисования, могут попробовать свои силы: не только наблюдать за животными, но и попытаться запечатлеть их на бумаге. Посмотреть, что для этого нужно взять с собой, можно здесь.