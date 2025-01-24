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Сотрудники Таллиннского зоопарка обнаружили в углу дома тропического леса нечто неожиданное

Перевод: Сергей Светлов
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Слон Драай рисует с помощью Мерике.
Слон Драай рисует с помощью Мерике. Фото: Inari Leiman

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения основателя анималистического кружка зоопарка, графика-анималиста и иллюстратора Сандора Мартина Штерна (1924-2017). Начиная с полудня, у западных ворот зоопарка будут даны подсказки о том, где и каких животных лучше всего рисовать в данный момент. Все любители животных и искусства, независимо от опыта и навыков рисования, могут попробовать свои силы: не только наблюдать за животными, но и попытаться запечатлеть их на бумаге. Посмотреть, что для этого нужно взять с собой, можно здесь.

В долгие пасмурные зимние дни с удовольствием рисуют не только посетители, но и сами обитатели зоопарка, такие как шимпанзе и африканские саванные слоны. А некоторые, как например родившиеся в прошлом году куланы, предпочитают украшать себя «портретами» из грязи, создавая узоры на лице и теле.

Куланы в вольере, где почти полностью растаял снег.
Куланы в вольере, где почти полностью растаял снег. Фото: Inari Leiman
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