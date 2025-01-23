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УЖАС! Житель таллиннского многоквартирного дома обнаружил у себя дома опасную рептилию

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Фото статьи
Фото: Madis Veltman / Postimees

21 января в 19:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартиру на улице Эндла в столичном районе Кристийне заползла чужая змея.

«Звонивший был напуган и опасался, что змея ядовитая. Прибывшие по вызову спасатели из Лиллекюлаской команды поймали змею и нашли ее владельца в том же доме. Неизвестно, как змея попала в соседнюю квартиру, но ее удивительное путешествие закончилось, когда пресмыкающееся вернулось в руки хозяина», - сообщил Спасательный департамент.

Сбежавшая из дома змея.
Сбежавшая из дома змея. Фото: Päästeamet
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