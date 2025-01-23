УЖАС! Житель таллиннского многоквартирного дома обнаружил у себя дома опасную рептилию

«Звонивший был напуган и опасался, что змея ядовитая. Прибывшие по вызову спасатели из Лиллекюлаской команды поймали змею и нашли ее владельца в том же доме. Неизвестно, как змея попала в соседнюю квартиру, но ее удивительное путешествие закончилось, когда пресмыкающееся вернулось в руки хозяина», - сообщил Спасательный департамент.