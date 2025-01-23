УЖАС! Житель таллиннского многоквартирного дома обнаружил у себя дома опасную рептилию

21 января в 19:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартиру на улице Эндла в столичном районе Кристийне заползла чужая змея.
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«Звонивший был напуган и опасался, что змея ядовитая. Прибывшие по вызову спасатели из Лиллекюлаской команды поймали змею и нашли ее владельца в том же доме. Неизвестно, как змея попала в соседнюю квартиру, но ее удивительное путешествие закончилось, когда пресмыкающееся вернулось в руки хозяина», - сообщил Спасательный департамент.