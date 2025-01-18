«Пишем вам в связи с событиями в Рижском зоопарке, где планируется убить всех ошейниковых пекари - более 20 животных. Они совершенно здоровы и еще могли бы долго жить. Руководство зоопарка собирается избавиться от них из-за строительства новой гималайской экспозиции. В зоопарке много свободного пространства, куда можно было бы их разместить, но руководство решило их уничтожить», - такое письмо пришло в редакцию 360 Ziņas от персонала Рижского зоопарка.

Из текста письма можно сделать вывод, что руководство зоопарка не смогло убедить сотрудников в необходимости ликвидации пекари, и поэтому те обратились к журналистам с просьбой разобраться с ситуацией.

«Зоопарк финансируется из денег налогоплательщиков, и неужели он может так свободно избавляться от животных, в то время как цены на входные билеты неадекватны?» - задаются вопросом сотрудники.

Как выяснили 360 Ziņas, рассматривается четыре варианта судьбы стада пекари. Первый: животных не убивать, а отдать в другой зоопарк, но такого спроса нет. Во всех зоопарках есть свои стада пекари, к тому же пекари не относятся к исчезающим видам.