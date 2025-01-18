Удивительное видео Собака принесла своего умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники

Случай произошел в районе Бейликдюзю. Бездомная собака оставила щенка у входа, дожидаясь, когда сотрудники заметят его и помогут. Животное поместили в реанимацию, при этом мать во время лечения не отходила от своего ребенка. По словам ветеринара Батурапа Огхана, щенок действительно был в критическом состоянии, поскольку у него замедлилось сердцебиение.

«Поскольку молока у матери было немного, мы поддерживаем его едой. Все идет хорошо», - заверил владелец клиники.

Также выяснилось, что перед этим волонтеры принесли в ту же самую клинику другого щенка собаки, которому тоже нужна была помощь. Из помета выжили только они, остальных спасти не удалось. Сейчас щенята находятся вместе со своей матерью, им помогают специалисты.