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Удивительное видео Собака принесла своего умирающего щенка к дверям ветеринарной клиники

Редактор: rus.postimees.ee
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Щенки иллюстративные.
Щенки иллюстративные. Фото: Kristin Palitza

В Стамбуле бродячая собака принесла в ветеринарную клинику одного из своих больных щенков. Об этом сообщает издание Haberler.

Случай произошел в районе Бейликдюзю. Бездомная собака оставила щенка у входа, дожидаясь, когда сотрудники заметят его и помогут. Животное поместили в реанимацию, при этом мать во время лечения не отходила от своего ребенка. По словам ветеринара Батурапа Огхана, щенок действительно был в критическом состоянии, поскольку у него замедлилось сердцебиение.

«Поскольку молока у матери было немного, мы поддерживаем его едой. Все идет хорошо», - заверил владелец клиники.

Также выяснилось, что перед этим волонтеры принесли в ту же самую клинику другого щенка собаки, которому тоже нужна была помощь. Из помета выжили только они, остальных спасти не удалось. Сейчас щенята находятся вместе со своей матерью, им помогают специалисты.

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