Спасательная операция на льду: пограничники выручили из беды косулю

«Животное лежало на льду примерно в 250 метрах от берега, в устье ручья Меэкси», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Поскольку животное не могло встать на скользкий лед, пограничникам ничего не оставалось, как схватить его и отнести к берегу.

Несмотря на то, что тонкий слой льда в конкретном случае выдержал вес косули, на приграничных водоемах все еще действует запрет на выход на лед. Это должен учитывать каждый ради собственной безопасности. Как отметила Керли Вирк, сейчас лед в большинстве мест выдерживает разве что вес чайки.