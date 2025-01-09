Сегодня пограничники на катере на воздушной подушке заметили косулю, которая не могла удержаться на скользком льду Чудского озера. Животное оказалось в беде и не могло встать на ноги. Пограничники взяли косулю на руки и доставили ее на берег.
ФОТО ⟩ Пограничники спасли косулю, которая оказалась на льду Чудского озера
Несмотря на то, что лед в этом месте выдерживал вес косули, в настоящее время все еще действует запрет на выход на хрупкий лед пограничных водоемов, и Департамент полиции и погранохраны призывает людей учитывать это ради своей безопасности.