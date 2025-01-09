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ФОТО Пограничники спасли косулю, которая оказалась на льду Чудского озера

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Фото статьи
Фото: Lõuna prefektuur

Сегодня пограничники на катере на воздушной подушке заметили косулю, которая не могла удержаться на скользком льду Чудского озера. Животное оказалось в беде и не могло встать на ноги. Пограничники взяли косулю на руки и доставили ее на берег.

Несмотря на то, что лед в этом месте выдерживал вес косули, в настоящее время все еще действует запрет на выход на хрупкий лед пограничных водоемов, и Департамент полиции и погранохраны призывает людей учитывать это ради своей безопасности.

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