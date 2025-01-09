Кошка, живущая в приюте для животных, нуждается в помощи из-за гигантского медицинского счета

История Синди, по словам сотрудников Pesaleidja, действительно пугающая и очень печальная. «Несколько дней назад кошку доставили в клинику из-за жалоб на понос, где ей был поставлен диагноз воспаление желудка и кишечника. Однако позже возникли новые проблемы - неконтролируемая диарея и рвота, в результате которых, пытаясь опорожнить кишечник, она повредила часть прямой кишки», - пояснил представитель Pesaleidja.

Синди срочно была доставлена в Клинику для животных Тартуского университета, и ночью был вызван хирург для оперативной помощи.

«Часть прямой кишки уже было не спасти и ее пришлось удалить. Также важно было выяснить основную причину проблемы, поэтому мы провели операцию под наркозом, чтобы взять биопсию из желудка, кишечника и лимфатических узлов. Некоторые изменения были видны невооруженным глазом», - пояснил представитель Pesaleidja.

Утром оказалось, что у Синди произошла утечка жидкости с бактериями, которая распространилась в брюшную полость. Как только ее состояние немного стабилизируется, потребуется повторная операция.

На данный момент расходы на лечение Синди составляют более 1916 евро, а новая операция с госпитализацией обойдется как минимум в 1400 евро, что в сумме составляет 3316 евро. Для покрытия этих расходов Синди необходима помощь неравнодушных людей.

Единоразовые пожертвования можно сделать, позвонив на благотворительный телефон Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - стоимость звонка 50 евро

900 9025 - стоимость звонка 25 евро

900 0915 - стоимость звонка 15 евро

900 0905 - стоимость звонка 5 евро

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Также можно сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:

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