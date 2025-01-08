Собака потеряла девять членов семьи в авиакатастрофе и попала в приют

29 декабря в аэропорту Муань в юго-западной части Южной Кореи произошла трагическая авиакатастрофа, в результате которой погибло 179 человек. Среди погибших была семья из девяти человек, отправившаяся в Таиланд на празднование дня рождения. После трагедии их собака по кличке Пуддинг осталась без хозяев и теперь находится в приюте, ожидая своего нового шанса обрести любящий дом, пишет газета People.

Приют Care Korea поделился видео, на котором видно, как Пуддинг бродит по улицам, где раньше был его дом. Сейчас собака находится в приюте, где выяснилось, что у нее есть несколько проблем со здоровьем. Из-за голода она была вынуждена есть продукты, опасные для собак, такие как лук.