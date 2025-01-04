Утром первого января посетителей и обитателей зоопарка порадовал мокрый снег, из которого уже можно было лепить снеговиков. Однако к середине дня он начал таять под моросящим дождем. Затем начался настоящий зимний снегопад, и животные, оправившись от новогодних салютов, наслаждаются прекрасной зимней обстановкой.

Снег вдохновил молодых белых медведиц Инук и Имак рыть норы у смотрового стекла. Теперь обе выглядят уставшими и слегка грязными от копания земли. Хотя Инук периодически пытается привлечь сестру к игре, та не отвечает на ее призывы: лежит себе у бассейна и дремлет. А вот Фрида уверенно ходит взад-вперед по вольеру и явно радуется снегу.