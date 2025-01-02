Кошка, пропавшая семь лет назад, чудесным образом вернулась домой

Канадец Гленн Ступар взял в 2014 году в свою семью очаровательную кошку по имени Софи. Софи быстро стала любимицей семьи, но однажды утром, три года спустя, произошло нечто очень пугающее.

Хозяин вспоминает, что в то утро, когда он собирался покормить кошку, охотница на мышей словно испарилась. Позже удалось выяснить, что любопытная любимица, видимо, выскользнула в приоткрытое окно, мягко приземлилась на лапы и убежала.

Софи пропала на целых семь лет, но в этом году, незадолго до Рождества, спасателям наконец удалось поймать ее.

Это была нелегкая задача, так как Софи, обосновавшаяся возле автомойки и получавшая еду от местных жителей, оказалась весьма хитрой. Спасателям потребовалось три месяца, чтобы поймать ее, но в конце концов они добились успеха.

Хотя для Софи уже была выбрана временная семья, сканирование микрочипа показало, что у кота есть хозяин, и так она снова нашла дорогу домой.