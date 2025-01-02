В Эстонии объявили птицу года: выбор орнитологов вас удивит

Речь идет об адаптивном виде, который можно встретить от Австралии до Гренландии, как на морском побережье, так и на реках и озерах. В то же время увеличение численности бакланов в Эстонии (не путать с серебристой чайкой!) вызвало ряд вопросов о его происхождении, питании и экологическом воздействии, пишет Rus.ERR cо ссылкой на Орнитологическое общество.

Общество считает необходимым развеять некоторые неверные представления о бакланах, в том числе о том, что речь идет о чужеродном виде, недавно распространившемся на Балтийском море.

«Многовековые проклятия в адрес бакланов поставили вид на грань исчезновения. В 1979 году вид был взят под охрану в ЕС, после чего его популяция восстановилась», - сказал специалист по охране птиц Кунер Тятте, добавив, что быстрому восстановлению способствовали также запрет на использование инсектицида ДДТ и непропорционально большое количество мелкой рыбы, пригодной для питания баклана.