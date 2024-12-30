Пес, который не сдается: отважная собака пережила тяжелые испытания в прошлом, но...

Пес Тюр был спасен вместе с пятью другими собаками с территории одного предприятия, где их держали на цепи под палящим солнцем без воды. По словам сотрудников приюта, несмотря на тяжелое прошлое, Тюр сохранил доверие к людям и веру в добро. С самого момента поступления в приют он выделялся среди других спасенных своей спокойной уверенностью.

В описании на сайте приюта указано, что у Тюра, предположительно, есть гены пиренейской пастушьей собаки, которая обычно сдержанно относится к незнакомцам. Его имя - Тюр - происходит из шведского языка и в переводе означает «бык».

Однако такое имя кажется немного преувеличенным, ведь Тюр - собака среднего размера.

Во внешности Тюра есть что-то, напоминающее эстонского художника Антса Лайкмаа - та же характерная борода и проницательный взгляд, с интересом изучающий мир. В его глазах словно читается вопрос: независимо от шведского имени и пиренейских генов, улыбнется ли мне судьба в Эстонии и найдется ли для меня настоящий дом?

Если вы хотите подарить дом Тюру, сделать это можно по ссылке.

НКО Varjupaikade также собирает пожертвования для спасения животных.

Получатель: Varjupaikade MTÜ

Назначение платежа: Tyr

Счета для пожертвований:

Swedbank: EE342200221043391225

SEB: EE561010220068203017

LHV: EE027700771001366179

Coop Pank: EE364204278615079704

Luminor: EE241700017003582822

Телефоны для пожертвований (в сетях Telia, Tele2 и Elisa):

Звонок на 900 7000 - пожертвование 5 евро

Звонок на 900 7110 - пожертвование 10 евро

Звонок на 900 7125 - пожертвование 25 евро

Пожалуйста, прослушайте голосовое сообщение до конца, иначе пожертвование не будет засчитано.