Кику нашла убежище в приюте, спасаясь от жизни в доме с 30 собаками

Сотрудники приюта рассказывают, что Кику нужно немного времени, чтобы снова начать доверять людям. Из-за пережитого в прошлом она осторожна, но если дать ей возможность адаптироваться, Кику с радостью принимает ласку, внимание и угощения.

Кику - очень умная собака. «Она настолько сообразительная, что решила уйти из дома сама, понимая, что жить в месте с 30 другими собаками - не лучшая обстановка для ее будущих щенков», - говорится на сайте приюта.

Через пару месяцев после того, как Кику попала в приют Ляэнемаа, она родила шестерых щенков. Это был первый случай рождения щенков в истории приюта. Все малыши уже нашли любящие семьи.

Сотрудники приюта считают, что Кику лучше подойдет дом без других собак, где она сможет проводить много времени на улице или в саду.

Если вы хотите приютить Кику, вы можете сделать это, перейдя по ссылке.

Приют также принимает пожертвования для помощи и спасения животных.

Получатель: Varjupaikade MTÜ

Пояснение: Kiku

Банковские реквизиты:

Swedbank: EE342200221043391225

SEB: EE561010220068203017

LHV: EE027700771001366179

Coop Pank: EE364204278615079704

Luminor: EE241700017003582822

А также через благотворительные телефоны (в сетях Telia, Tele2 и Elisa):

Позвонив по 900 7000 - пожертвуете 5 евро

Позвонив по 900 7110 - пожертвуете 10 евро

Позвонив по 900 7125 - пожертвуете 25 евро

Обязательно дослушайте голосовое сообщение до конца - иначе пожертвование не будет засчитано.