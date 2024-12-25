В приюте для животных Ляэнемаа уже четыре с половиной года ждет нового дома собака по кличке Кику, найденная в деревне Киримяэ. Кику сбежала из прежнего дома, где ей приходилось делить убежище с 30 другими собаками.
Кику нашла убежище в приюте, спасаясь от жизни в доме с 30 собаками
Сотрудники приюта рассказывают, что Кику нужно немного времени, чтобы снова начать доверять людям. Из-за пережитого в прошлом она осторожна, но если дать ей возможность адаптироваться, Кику с радостью принимает ласку, внимание и угощения.
Кику - очень умная собака. «Она настолько сообразительная, что решила уйти из дома сама, понимая, что жить в месте с 30 другими собаками - не лучшая обстановка для ее будущих щенков», - говорится на сайте приюта.
Через пару месяцев после того, как Кику попала в приют Ляэнемаа, она родила шестерых щенков. Это был первый случай рождения щенков в истории приюта. Все малыши уже нашли любящие семьи.
Сотрудники приюта считают, что Кику лучше подойдет дом без других собак, где она сможет проводить много времени на улице или в саду.
Если вы хотите приютить Кику, вы можете сделать это, перейдя по ссылке.
Приют также принимает пожертвования для помощи и спасения животных.
Получатель: Varjupaikade MTÜ
Пояснение: Kiku
Банковские реквизиты:
Swedbank: EE342200221043391225
SEB: EE561010220068203017
LHV: EE027700771001366179
Coop Pank: EE364204278615079704
Luminor: EE241700017003582822
А также через благотворительные телефоны (в сетях Telia, Tele2 и Elisa):
Позвонив по 900 7000 - пожертвуете 5 евро
Позвонив по 900 7110 - пожертвуете 10 евро
Позвонив по 900 7125 - пожертвуете 25 евро
Обязательно дослушайте голосовое сообщение до конца - иначе пожертвование не будет засчитано.