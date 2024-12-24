ГАЛЕРЕЯ Пир на Рождество: кошачьему приюту пожертвовали большую партию куриных окорочков

Вирге Пийснер, руководитель общественной организации Paikass, занимающейся бездомными кошками, и ее помощница Релика Сарапик сегодня разделали 30 килограммов мяса куриных окорочков, полученных как пожертвования для их подопечных. Поскольку сырая пища - одно из любимых лакомств кошек, это было их праздничное блюдо в канун Рождества.
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Пийснер и Сарапик делали уже все это в своем старом добром «кошачьем» помещении на улице Пярну в Пайде, куда только на днях они вновь переехали. «Мы вернулись домой к Рождеству, как и хотели», - выдохнула с облегчением Вирге Пийснер.