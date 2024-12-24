Вт, 24.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Барбос
Cообщи
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Пир на Рождество: кошачьему приюту пожертвовали большую партию куриных окорочков

Перевод: Павел Соболев
Copy

Вирге Пийснер, руководитель общественной организации Paikass, занимающейся бездомными кошками, и ее помощница Релика Сарапик сегодня разделали 30 килограммов мяса куриных окорочков, полученных как пожертвования для их подопечных. Поскольку сырая пища - одно из любимых лакомств кошек, это было их праздничное блюдо в канун Рождества.

Пийснер и Сарапик делали уже все это в своем старом добром «кошачьем» помещении на улице Пярну в Пайде, куда только на днях они вновь переехали. «Мы вернулись домой к Рождеству, как и хотели», - выдохнула с облегчением Вирге Пийснер.

Она призналась, что они на самом деле очень устали от последних событий. «Капитальный ремонт и переезд отняли все силы. Но сейчас, надеюсь, на какое-то время наступит покой на душе и потихоньку вернется ежедневный ритм», - надеется она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх