ГАЛЕРЕЯ Пир на Рождество: кошачьему приюту пожертвовали большую партию куриных окорочков

Пийснер и Сарапик делали уже все это в своем старом добром «кошачьем» помещении на улице Пярну в Пайде, куда только на днях они вновь переехали. «Мы вернулись домой к Рождеству, как и хотели», - выдохнула с облегчением Вирге Пийснер.

Она призналась, что они на самом деле очень устали от последних событий. «Капитальный ремонт и переезд отняли все силы. Но сейчас, надеюсь, на какое-то время наступит покой на душе и потихоньку вернется ежедневный ритм», - надеется она.