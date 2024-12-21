В пятницу, 20 декабря, вечером рысь бродила возле автобусной остановки «Трийги» на бульваре Паллазе в Ихасте.
Фото ⟩ Рысь на остановке ждет автобуса
По обе стороны остановки есть лес. Судя по всему, животное переходило из одного части лесной рощи в другую, когда решило ненадолго задержаться на автобусной остановке, чтобы понаблюдать за прохожими.
Поскольку охота на рысей запрещена, их численность за последние годы увеличилась. Таким образом, все чаще рыси выходят из леса и оказываются вблизи людей.
Жители Ихасте замечали рысь в этом районе и раньше, например, в сентябре, когда животное грелось под осенним солнцем у моста Ихасте. По словам местных жителей, рысь живет здесь уже много лет.