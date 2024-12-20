Предрождественское чудо: пропавшая в Таллинне кошка Джесси воссоединилась со своей хозяйкой

Напомним, что кошка по кличке Джесси пропала в понедельник, 16 декабря. Последний раз ее видели в тот же день в 23:00 по адресу Ыйсмяэ-теэ, 51, в Таллинне.

«Около 17:00-18:00 кошка забежала в квартиру соседки и спряталась под ванную. К сожалению, соседке надо было уезжать, так как в квартире она не живет, только изредка приезжает присматривать за ней. Как только Джесси вылезла из-под ванны, соседка выпустила ее в подъезд. Это было около 23:00 вечера. Это последний раз, когда видели Джессику», - рассказывают хозяйка Александра.