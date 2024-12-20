Фото В Таллинне пропала кошка по кличке Джесси: нашедшему обещают вознаграждение

«Около 17:00-18:00 кошка забежала в квартиру соседки и спряталась под ванную. К сожалению, соседке надо было уезжать, так как в квартире она не живет, только изредка приезжает присматривать за ней. Как только Джесси вылезла из-под ванны, соседка выпустила ее в подъезд. Это было около 23:00 вечера. Это последний раз, когда видели Джессику», - рассказывают хозяйка Александра.

Джесси - небольшая кошка, имеет серовато-белый окрас с черными полосками на голове и зеленые глаза. У Джесси есть чип.

«К сожалению, Джесси необходимо есть только один корм, выписанный ветеринаром, так как у нее есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также ей необходимо наблюдение у ветеринара. Джесси уже девять лет, она немолодая кошка, поэтому ей нужен специальный уход», - отмечает Александра.

Хозяйка предполагает, что Джесси кто-то мог забрать себе: «Если у вас есть родственники или знакомые недалеко от Ыйсмяэ-теэ, пожалуйста, поинтересуйтесь у них, возможно, кто-то нашел Джесси и она находится у него. Возможно, это пожилой человек, который не пользуется интернетом».

Ранее Джесси не выходила на улицу, поэтому она может быть сильно напугана и где-то прятаться. «Если вам не трудно, проверьте ваш подъезд и подвалы, мы будем безумно благодарны вам за помощь! Джесси очень ждут дома, ее очень любят и переживают за нее. Вознаграждение за возвращение домой обещаем!» - добавила Александра.