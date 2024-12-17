ТЯЖЕЛАЯ УЧАСТЬ Больная кошка уже несколько месяцев сидит в клетке

Минни страдает от кожного заболевания, из-за которого ее кожа зудит, и она постоянно пытается себя лизать. Из-за болезни ее кожа стала очень чувствительной, и на ней появляются большие участки без шерсти, которые не заживают, так как она снова и снова их повреждает. Поэтому Минни вынуждена носить специальный воротник каждый день.

Минни должна получать определенный корм и лекарства для контроля заболевания. Поскольку в приюте много кошек, те, кто нуждается в особом питании, должны быть изолированы в клетке, чтобы обеспечить соблюдение диеты. Однако для Минни это является тяжелым испытанием, так как она очень социальная кошка и хочет находиться рядом с людьми, залезать на колени и чувствовать любовь и заботу.

Ее главное рождественское желание - найти временный дом, где она будет получать достаточно внимания от людей и необходимое питание, не находясь в клетке. Но где можно найти такой дом? Человек, у которого есть время, желание и большое сердце, может помочь Минни...

Минни ждет предложений по адресу info@kassideturvakodu.ee.