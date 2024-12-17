800-граммовый котенок забрался под капот автомобиля в поисках тепла. Ему чудом удалось выжить и теперь он восстанавливается в приюте.
ФОТО ⟩ Только кожа да кости: под капотом автомобиля найден крошечный котенок
В прошлое воскресенье с приютом Pesaleidja связалась ветеринарная клиника: на осмотр был приведен сильно истощенный двухмесячный котенок с переохлаждением. Ему дали имя Патрик и начали срочно согревать.
При взвешивании было выявлено тревожное обстоятельство: двухмесячный котенок весит всего 800 граммов. «Прикоснувшись к нему, чувствуешь все выступающие кости, ребра и позвонки…», - рассказала представитель Pesaleidja.
Теперь Патрик находится в добрых руках работников приюта, восстанавливается и мурлычет. Аппетит у него хороший и ему больше не нужно выживать на улице. «Когда он попал в клинику, то начал есть подстилку, так как был сильно голоден… и ему было очень холодно, иначе бы он не спрятался под капом», - добавила она.
Патрика ждут впереди анализы крови, чтобы работники приюта смогли убедиться в состоянии его здоровья.
Если вы хотите помочь Патрику, можно сделать это следующим образом:
Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите «PATRICK» в пояснении к платежу!