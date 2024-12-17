ФОТО Только кожа да кости: под капотом автомобиля найден крошечный котенок

В прошлое воскресенье с приютом Pesaleidja связалась ветеринарная клиника: на осмотр был приведен сильно истощенный двухмесячный котенок с переохлаждением. Ему дали имя Патрик и начали срочно согревать.

При взвешивании было выявлено тревожное обстоятельство: двухмесячный котенок весит всего 800 граммов. «Прикоснувшись к нему, чувствуешь все выступающие кости, ребра и позвонки…», - рассказала представитель Pesaleidja.

Теперь Патрик находится в добрых руках работников приюта, восстанавливается и мурлычет. Аппетит у него хороший и ему больше не нужно выживать на улице. «Когда он попал в клинику, то начал есть подстилку, так как был сильно голоден… и ему было очень холодно, иначе бы он не спрятался под капом», - добавила она.

Патрика ждут впереди анализы крови, чтобы работники приюта смогли убедиться в состоянии его здоровья.

Если вы хотите помочь Патрику, можно сделать это следующим образом: Сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро; 900 9025 - стоимость звонка 25 евро; 900 0915 - стоимость звонка 15 евро; 900 0905 - стоимость звонка 5 евро. Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено! Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 - LHV Pank EE102200221063071211 - Swedbank EE941010220247756220 - SEB EE404204278613732108 - Coop Pank EE351700017003105966 - Luminor Пожалуйста, напишите «PATRICK» в пояснении к платежу!