Исключительный случай: рысь задрала 20 домашних кошек

Как говорит Марко Дальстедт, координатор Ассоциации охотничьего хозяйства Сипоо и эксперт по крупным хищникам, естественная осторожность рысей по отношению к людям понемногу исчезает.

«Популяция рысей в Уусимаа значительно увеличилась, и они довольно часто стали приходить к людям во двор, это теперь обычное явление», - отмечает он.

Дальстедт сообщает, что на основании снимков с камер наблюдения и следов лап один и тот же самец рыси задрал около 20 кошек в Сипоо. По его словам, в настоящее время порядка 30 кошек числятся пропавшими.

Эксперт подчеркивает, что это - исключительный случай. По его словам, для рыси нетипично систематически охотиться на домашних животных: «Однако по какой-то причине этот самец так поступил».

Координатор Ассоциации охотничьего хозяйства Порвоо Йоа Бергквист сообщает, что рысей много также в Порвоо и Ловииса.

По его словам, численность популяции увеличилась из-за прекращения охоты на этот вид. Этой зимой в Порвоо было зафиксировано около 50 случаев, когда люди видели рысь вблизи населенных пунктов или непосредственно во дворе.

«Случается, что рыси забредают к людям во двор, и время от времени это приводит к тому, что домашние питомцы становятся добычей. Это довольно редкое явление, но риск, конечно, существует», - рассказывает он о ситуации в Порвоо.

Свободный выгул кошек хотят ограничить В будущем подобные случаи могут стать еще более редкими, если гражданская инициатива по регулированию содержания кошек будет одобрена на законодательном уровне. Петиция по ограничению свободного выгула кошек на улице будет рассмотрена в парламенте, поскольку она собрала более 51 000 подписей.