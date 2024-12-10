Крик души слепой жительницы Эстонии: водители, если вы не знаете, как работает собака-поводырь, прочтите это!

Черт, я ничего не слышала из-за шума позади себя, не слышала, что машины на полосе передо мной тоже остановились, чтобы уступить дорогу слепому пешеходу, который дрожит на холодном ветру. Возможно, водители улыбнулись собаке и жестом предложили перейти улицу. Но, как уже упоминалось ранее, решение перейти дорогу принимает не собака, а я. Слушаю, наблюдаю, решаю, отдаю приказы. И даже мигание фар автомобиля не поможет, если на обочине дороги стоит человек с собакой-поводырем или белой тростью. Он просто этого не видит.

Кайли Микк с собакой-поводырем. Фото: Erakogu

К чему же эта длинная и забавная история?

Дорогой водитель! Если вы, сидя в теплой машине, уступаете дорогу тому, кто не видит, кто перед вами с белой тростью или собакой-поводырем, возможно, вы найдете еще четыре-пять секунд, чтобы сразу не трогаться с места, как только этот человек пересечет часть дороги.

Спасибо вам, вам и вам, кто нашел время не трогаться сию же минуту, когда перед вами прошел слепой человек, а ему еще нужно пересечь другую часть проезжей части. И если вы нашли секундочку вблизи слепого человека опустить окно машины и крикнуть, что можно идти. И если вы среди всей этой слякоти и темноты нашли время выйти из машины, чтобы помочь двум рыцарям печального образа перейти улицу. Спасибо!

И еще: подумайте о том, что если я стою посреди дороги, пусть и на островке безопасности, то я вообще не решаюсь завершить переход дороги, когда у меня за спиной пролетают машины... И что с того, что передо мной целая колонна уступающих дорогу машин.

Дорогие водители, если вы видите слепого человека, который всё стоит, стоит и стоит на обочине дороги, он не спешит переходить через дорогу, убедитесь сами, нет ли поблизости источников сильного шума. Если да, то задумайтесь о том, что если шум сильный, уши «видеть» не могут.