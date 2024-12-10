Жительница Тарту Кайли Микк потеряла зрение двадцать лет назад и теперь в своей повседневной жизни использует помощь собаки-поводыря. К сожалению, на дороге она вновь и вновь попадает в довольно опасные ситуации из-за того, что водители не понимают, как работает собака-поводырь. Кайли объясняет, что задача собаки-поводыря - показать место, где начинается переход, но именно незрячему человеку предстоит принять решение, безопасно ли переходить дорогу.
Крик души слепой жительницы Эстонии: водители, если вы не знаете, как работает собака-поводырь, прочтите это!
Снова и снова я встречаю людей, которые задаются вопросом, как работает собака-поводырь, которые только от меня узнают, почему пищат светофоры. И многое другое. Итак, вот мое объяснение, почему я иногда стою, стою и стою на обочине, но не перехожу дорогу.
Я стою на обочине дороги, передо мной пешеходный переход. Рядом со мной собака, собака-поводырь. Я ничего не вижу. Я познаю этот мир через уши. Собака рядом со мной помогает мне. Она не принимает решений, не говорит мне, куда идти, как себя вести. Это делаю только я. Я наблюдаю за движением транспорта: слушаю, откуда едут самокаты, как движутся машины. Когда я уверена, что переходить дорогу безопасно, я говорю собаке, что мы идем через дорогу. Задача собаки – сигнализировать о ямах, кочках и лужах на дороге. Она проводит меня мимо препятствий, останавливается перед барьерами.
Я стою на обочине. Передо мной пешеходный переход. Кажется, машина уступает мне дорогу. Я благодарно киваю и начинаю переходить дорогу. Уступившая дорогу машина трогается с места еще до того, как я добираюсь до островка безопасности посреди дороги. Я пугаюсь и прибавляю шаг. Я поскальзываюсь, шатаюсь, но удерживаюсь на ногах.
Я стою посреди дороги, на островке безопасности. За спиной проносятся машины, автобусы, грузовики. НЕ СЛЫШУ! Ничего не слышу. Затем я чувствую, как машины передо мной набирают скорость. Я знаю, что они долго ждали, пока я начну переходить дорогу.
Черт, я ничего не слышала из-за шума позади себя, не слышала, что машины на полосе передо мной тоже остановились, чтобы уступить дорогу слепому пешеходу, который дрожит на холодном ветру. Возможно, водители улыбнулись собаке и жестом предложили перейти улицу. Но, как уже упоминалось ранее, решение перейти дорогу принимает не собака, а я. Слушаю, наблюдаю, решаю, отдаю приказы. И даже мигание фар автомобиля не поможет, если на обочине дороги стоит человек с собакой-поводырем или белой тростью. Он просто этого не видит.
К чему же эта длинная и забавная история?
Дорогой водитель! Если вы, сидя в теплой машине, уступаете дорогу тому, кто не видит, кто перед вами с белой тростью или собакой-поводырем, возможно, вы найдете еще четыре-пять секунд, чтобы сразу не трогаться с места, как только этот человек пересечет часть дороги.
Спасибо вам, вам и вам, кто нашел время не трогаться сию же минуту, когда перед вами прошел слепой человек, а ему еще нужно пересечь другую часть проезжей части. И если вы нашли секундочку вблизи слепого человека опустить окно машины и крикнуть, что можно идти. И если вы среди всей этой слякоти и темноты нашли время выйти из машины, чтобы помочь двум рыцарям печального образа перейти улицу. Спасибо!
И еще: подумайте о том, что если я стою посреди дороги, пусть и на островке безопасности, то я вообще не решаюсь завершить переход дороги, когда у меня за спиной пролетают машины... И что с того, что передо мной целая колонна уступающих дорогу машин.
Дорогие водители, если вы видите слепого человека, который всё стоит, стоит и стоит на обочине дороги, он не спешит переходить через дорогу, убедитесь сами, нет ли поблизости источников сильного шума. Если да, то задумайтесь о том, что если шум сильный, уши «видеть» не могут.