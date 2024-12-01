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Фото Инцидент в Эстонии: медведь напал на собаку

Перевод: София Солдатенко
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Фото статьи
Фото: Erakogu

В пятницу в лесу деревни Мюйрику пересеклись пути медведя и охотничьей собаки. Встреча закончилась тем, что у гончей, которая охотится на лис, повреждено легкое и разодрана задняя часть туловища.

Местный охотник Тармо Роотс рассказал, что медведей в этом районе так много, что на охоте на лося можно так и не увидеть ни одного лося, но каждый раз обязательно увидишь медведя. «Говорят, что положение медведей плохое, на самом деле они чувствуют себя очень хорошо, они уже в лесу не помещаются», - описал ситуацию охотник.

По его словам, упомянутый инцидент между медведем и охотничьей собакой произошел фактически посреди деревни.

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