Фото Инцидент в Эстонии: медведь напал на собаку

В пятницу в лесу деревни Мюйрику пересеклись пути медведя и охотничьей собаки. Встреча закончилась тем, что у гончей, которая охотится на лис, повреждено легкое и разодрана задняя часть туловища.
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Местный охотник Тармо Роотс рассказал, что медведей в этом районе так много, что на охоте на лося можно так и не увидеть ни одного лося, но каждый раз обязательно увидишь медведя. «Говорят, что положение медведей плохое, на самом деле они чувствуют себя очень хорошо, они уже в лесу не помещаются», - описал ситуацию охотник.