Фото Инцидент в Эстонии: медведь напал на собаку

Местный охотник Тармо Роотс рассказал, что медведей в этом районе так много, что на охоте на лося можно так и не увидеть ни одного лося, но каждый раз обязательно увидишь медведя. «Говорят, что положение медведей плохое, на самом деле они чувствуют себя очень хорошо, они уже в лесу не помещаются», - описал ситуацию охотник.