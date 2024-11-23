Собаке осталось жить четыре часа. Мой друг, мой эгоизм и смерть их обоих

Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый как мир, пятнадцать лет. Однако умер он не сам. Не ушел во сне, облегченно сделав последний вздох и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, последний творожный сырок, а затем «зеленая миля» до клиники, где «щелк!» - и все. Усыпление животного стало для меня новым опытом, мощной травмой. Поэтому я поделюсь этим - возможно, тому, кто столкнулся с подобным горем, станет легче, пишет журналист TVNET.