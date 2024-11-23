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Собаке осталось жить четыре часа. Мой друг, мой эгоизм и смерть их обоих

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Собака Одри
Собака Одри Фото: Olga Tuča

Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый как мир, пятнадцать лет. Однако умер он не сам. Не ушел во сне, облегченно сделав последний вздох и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, последний творожный сырок, а затем «зеленая миля» до клиники, где «щелк!» - и все. Усыпление животного стало для меня новым опытом, мощной травмой. Поэтому я поделюсь этим - возможно, тому, кто столкнулся с подобным горем, станет легче, пишет журналист TVNET.

«Знаете, я работаю здесь уже давно, но 15-летнего золотистого ретривера еще никто не приводил. Это очень и очень много для этого вида», - сказала нам врач в кабинете ветеринара, мягко давая понять, что больше поделать ничего нельзя.

Серьезные проблемы с почками. Специальными системами, лекарствами, насильным заталкиванием еды в рот и памперсами можно продлить жизнь на месяц, но зачем мучить животное? Тогда врач становится до боли прямолинейной, но ясно, что говорит правду. Нужно переступить через свое эго, перестать мучить животное своими прихотями и отпустить его.

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