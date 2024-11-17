Начальник криминального отдела Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил в социальных сетях о случае, когда магазинного вора удалось оперативно задержать благодаря острому нюху полицейской собаки.
МОЛОДЕЦ! ⟩ Полицейская собака помогла быстро задержать вора, вооруженного топором
«Наши замечательные коллеги! Ночью в Харьюмаа произошло ограбление магазина со взломом. Для задержания вора, вооруженного топором, привлекли служебную собаку. Преступника удалось обнаружить спустя полтора часа после происшествия: он скрывался на опушке леса, в нескольких сотнях метров от места кражи», - сообщил Тамбре в посте в соцсети X.
Meie tublid kolleegid! 👍 Öösel murti Harjumaal sisse kauplusesse. Kirvega varustatud varast tuli appi püüdma teenistuskoer. Varas tabatud poolteist tundi peale sündmust ja mitmesaja meetri kaugusel metsa servas peidus olevana. #opjuht— Urmet Tambre (@UrmetTambre) November 16, 2024