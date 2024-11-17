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Барбос

МОЛОДЕЦ! Полицейская собака помогла быстро задержать вора, вооруженного топором

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Фото: Keskkriminaalpolitsei

Начальник криминального отдела Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил в социальных сетях о случае, когда магазинного вора удалось оперативно задержать благодаря острому нюху полицейской собаки.

«Наши замечательные коллеги! Ночью в Харьюмаа произошло ограбление магазина со взломом. Для задержания вора, вооруженного топором, привлекли служебную собаку. Преступника удалось обнаружить спустя полтора часа после происшествия: он скрывался на опушке леса, в нескольких сотнях метров от места кражи», - сообщил Тамбре в посте в соцсети X.

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