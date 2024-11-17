МОЛОДЕЦ! Полицейская собака помогла быстро задержать вора, вооруженного топором

«Наши замечательные коллеги! Ночью в Харьюмаа произошло ограбление магазина со взломом. Для задержания вора, вооруженного топором, привлекли служебную собаку. Преступника удалось обнаружить спустя полтора часа после происшествия: он скрывался на опушке леса, в нескольких сотнях метров от места кражи», - сообщил Тамбре в посте в соцсети X.