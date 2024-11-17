Фото «Он гнил заживо»: приютский кот отправился в дом к новому хозяину, но поздее был найден на улице в ужасном состоянии

НКО Cats Help доставила кота в таллиннскую ветклинику Cat Clinic. Состояние хвостатого шокировало даже опытного спасателя животных.

«С закрытыми окнами в машине невозможно было дышать. Вонь, исходившая от кота, была просто удушающей. Кот гнил заживо», - рассказал представитель НКО.

Спасенный в Виймси кот был в ужасном состоянии. Фото: Cats Help

В клинике выяснилось, что этого кота когда-то взяли из приюта НКО Varjupaikade. По словам спасателей, к сожалению, владельца кота установить не удалось.

«К сожалению, в приюте произошла какая-то путаница, и данные владельца не были взяты и не были внесены в реестр чипов», - пояснил представитель Cats Help.

Вдобавок ко всему бывший хозяин надел на шею коту собачий ошейник, который въелся в кожу. У кошки также сильное воспаление, обезвоживание, понос, все задние лапы и хвост были в фекалиях. Кроме того, у него гнил рот: зубы полностью почернели.

По словам добровольцев, которые занимаются спасением кошек, стоимость лечения кота оценивается примерно в 1500 евро. Для оплаты требуется помощь людей.

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