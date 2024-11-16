Добровольцы Pesaleidja поделились историей одного из своих новых подопечных, который счастливо прожил со своей семьей четыре года, но однажды его вдруг привезли в приют.
Сердца волонтеров разбиты: в эстонский приют по необычной причине сдали кота
«Отть потерял свой дом, потерял своего хозяина, потерял всё, что у него было все эти почти четыре года…Причина отказа - нет времени заниматься котом», - рассказали добровольцы, добавив, что эта история разбила им сердца.
Коту, которому около семи лет, в Pesaleidja сделали анализы крови. К счастью, результаты показали, что у него все в порядке. Но ветеринар обнаружил обширный камень на зубах и гингивит.
Коту предстоит стоматологическая процедура, а под обширным зубным камнем, вероятно, зубы, которые будет необходимо удалить.
Общая стоимость анализов крови и стоматологических процедур составит 417,96 евро, и теперь, когда у Оття не осталось ничего, кроме приюта, еды и теплого места, он всей душой просит людей о помощи.
Помощь коту
Если вы хотите поддержать лечение Оття, вы можете сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ:
- EE647700771001866844 LHV Pank
- EE102200221063071211 Swedbank
- EE941010220247756220 SEB Pank
- EE404204278613732108 Coop Pank
- EE351700017003105966 Luminor Bank
В пояснении необходимо указать - OTT.
Пожертвование можно сделать, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ:
- 900 0950 - стоимость звонка 50 евро
- 900 9025 - стоимость звонка 25 евро
- 900 0915 - стоимость звонка 15 евро
- 900 0905 - стоимость звонка 5 евро
NB! Пожалуйста, прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет сделано.
Другие варианты отправки пожертвований можно найти на сайте организации.