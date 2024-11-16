Сердца волонтеров разбиты: в эстонский приют по необычной причине сдали кота

«Отть потерял свой дом, потерял своего хозяина, потерял всё, что у него было все эти почти четыре года…Причина отказа - нет времени заниматься котом», - рассказали добровольцы, добавив, что эта история разбила им сердца.

Коту, которому около семи лет, в Pesaleidja сделали анализы крови. К счастью, результаты показали, что у него все в порядке. Но ветеринар обнаружил обширный камень на зубах и гингивит.

Коту предстоит стоматологическая процедура, а под обширным зубным камнем, вероятно, зубы, которые будет необходимо удалить.

Общая стоимость анализов крови и стоматологических процедур составит 417,96 евро, и теперь, когда у Оття не осталось ничего, кроме приюта, еды и теплого места, он всей душой просит людей о помощи.

Помощь коту Если вы хотите поддержать лечение Оття, вы можете сделать пожертвование на счета Pesaleidja MTÜ: EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank В пояснении необходимо указать - OTT. Пожертвование можно сделать, позвонив по телефону для пожертвований Pesaleidja MTÜ: 900 0950 - стоимость звонка 50 евро

900 9025 - стоимость звонка 25 евро

900 0915 - стоимость звонка 15 евро

900 0905 - стоимость звонка 5 евро NB! Пожалуйста, прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет сделано. Другие варианты отправки пожертвований можно найти на сайте организации.