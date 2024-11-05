В сумке, оставленной в детском зоопарке, скрывалось нечто шокирующее

В понедельник в детском зоопарке была оставлена сумка, в которой находилась морская свинка и записка с просьбой позаботиться о питомце, так как владельцы уезжают в другую страну.

«Человек, который принес животное, ушел, не сказав никому ни слова. Это видно на записи с камер наблюдения», - рассказал зоопарк о произошедшем в посте на Facebook.

Брошенная морская свинка. Фото: Таллиннский зоопарк/ Facebook

«Мы понимаем, что в жизни могут возникнуть ситуации, когда нет возможности заботиться о питомце. Однако так оставлять животное - это неправильно. Мы всегда готовы помочь найти решение, но только если люди обратятся к нам и расскажут о своей проблеме напрямую», - говорится в посте.

Морская свинка была помещена на карантин. По информации зоопарка, ее не отдадут, и в данном исключительном случае животное останется в зоопарке.