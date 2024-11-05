Жестокое нападение собак в Лагеди, которое не смогла предотвратить хозяйка, в ходе которого животные терзали 59-летнего мужчину до потери сознания, в очередной раз подняло вопрос, что делать с собаками, напавшими на людей, а что с хозяевами собак, то есть как обеспечить безопасность окружающих, ведь по словам местных жителей, ситуация сложилась более чем пугающая.
Огромные собаки запугали всю округу: «Хозяйка пыталась их отогнать от меня, но стая совершенно не подчинялась»
Пару недель назад на мужчину, который шел по улице Яама в Лагеди, напала выбравшаяся из сада стая собак, которая, как утверждается, состояла из семи тибетских мастифов.
Мари-Лийз Пельтс, оказавшаяся на месте происшествия одной из первых, рассказала, что она и ее семья направлялись на игровую площадку, когда ее мать заметила что-то необычное. «Она вдруг попросила остановить машину, потому что заметила шапку посреди дороги. Практически сразу мы сразу увидели и пострадавшего. Поскольку мы сами на самом деле очень– боимся этих собак, то поначалу стали общаться с пострадавшим из машины. Мы предложили ему воды, потому что у него лицо было бледным, как снег, и было видно, что ему очень и очень плохо. Вероятно, от сильного потрясения он даже отказался принять воду, – рассказала Пельтс. – Моя невестка спросила, нужна ли помощь и следует ли нам вызвать скорую помощь и полицию. Пострадавший сразу согласился на это, вот мы и вызвали помощь. В это же время из дома выбежала хозяйка собак, крича, что не нужно ни полиции, ни скорой помощи, что было очень странно», рассказала девушка, которая видела, как хозяйка позже принялась избивать собак палкой.