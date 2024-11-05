Огромные собаки запугали всю округу: «Хозяйка пыталась их отогнать от меня, но стая совершенно не подчинялась»

Мари-Лийз Пельтс, оказавшаяся на месте происшествия одной из первых, рассказала, что она и ее семья направлялись на игровую площадку, когда ее мать заметила что-то необычное. «Она вдруг попросила остановить машину, потому что заметила шапку посреди дороги. Практически сразу мы сразу увидели и пострадавшего. Поскольку мы сами на самом деле очень– боимся этих собак, то поначалу стали общаться с пострадавшим из машины. Мы предложили ему воды, потому что у него лицо было бледным, как снег, и было видно, что ему очень и очень плохо. Вероятно, от сильного потрясения он даже отказался принять воду, – рассказала Пельтс. – Моя невестка спросила, нужна ли помощь и следует ли нам вызвать скорую помощь и полицию. Пострадавший сразу согласился на это, вот мы и вызвали помощь. В это же время из дома выбежала хозяйка собак, крича, что не нужно ни полиции, ни скорой помощи, что было очень странно», рассказала девушка, которая видела, как хозяйка позже принялась избивать собак палкой.