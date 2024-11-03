Осторожно, фото может вас шокировать! Волки утащили собаку прямо со двора

Рано утром в четверг в Рютавере в волости Тори бабушка выпустила немецкую овчарку Тесси во двор дома. Позже останки Тесси были найдены в поле примерно в километре от дома.
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Дом находится между полями в деревне Рютавере. Как рассказал другой член семьи Ивар, бабушка, как и всегда, выпустила собаку из дома около пяти часов утра. В какой-то момент пожилая дама услышала, что собака сильно лает, но потом лай прекратился. То, что что-то произошло, стало ясно сразу, поскольку собака так и не вернулась. Обглоданные останки любимицы семьи бабушка нашла в 800-900 метрах от дома. «Она заметила, что птицы собрались в одном месте и копошатся на поле, и пошла посмотреть», - сказал Ивар.
Ивар уверен, что собаку утащили со двора. Хотя вокруг дома нет забора, только еловая изгородь, по его словам, собака была выдрессирована, знала свою территорию и не выходила за ее пределы.