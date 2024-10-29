Недавно в приют для животных Pesaleidja позвонил ветеринар одной из тартуских клиник и сообщил, что человек собирается усыпить своего шестилетнего дружелюбного кота. Причина - заболевание, которое поддается лечению, но хозяин не хочем этим заниматься.
Очаровательного домашнего кота привезли в клинику на усыпление, но ветеринар решил сделать нечто неожиданное
Подобные тревожные сообщения уже не раз поступали в Pesaleidja. Хотя приют был вынужден ограничить прием новых животных из-за долга, превышающего восемь тысяч евро, история Вунтса настолько тронула их, что они решили помочь, особенно учитывая, хозяин был готов передать питомца в приют.
«Как можно взглянуть в глаза Вунтсу и сказать: нет, ты не заслуживаешь жить?» - спрашивает волонтер Pesaleidja.
Так Вунтс оказался под опекой Pesaleidja. В клинике у него обнаружили струвиты в мочевом пузыре, и различные исследования и лечебный корм обошлись в 600 евро, добавив новую сумму к и без того большим расходам приюта.
Пожертвование можно сделать через банковские ссылки, доступные на сайте Pesaleidja.
Можно сделать единоразовое пожертвование, позвонив на телефонную линию Pesaleidja MTÜ:
900 0950 - стоимость звонка 50 евро;
900 9025 - стоимость звонка 25 евро;
900 0915 - стоимость звонка 15 евро;
900 0905 - стоимость звонка 5 евро.
Внимание! Пожалуйста, прослушайте весь текст приветствия, иначе пожертвование не будет зачислено!
Пожертвования также можно делать на счета Pesaleidja MTÜ:
EE647700771001866844 - LHV Pank
EE102200221063071211 - Swedbank
EE941010220247756220 - SEB
EE404204278613732108 - Coop Pank
EE351700017003105966 - Luminor
Пожалуйста, напишите «VUNTS» в пояснении к платежу!