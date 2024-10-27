Умер прославившийся на весь мир кот Крошик

Руководитель российского приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море сообщила в соцсетях, что вчера Крошику резко стало плохо и он начал задыхаться.

«До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально - через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь. Умирая, он был не один. До самого последнего вздоха за его жизнь боролись самые лучшие врачи. Те врачи, которые вытягивали из лап смерти самых наших безнадежных пациентов», - написала она.

По предварительным данным, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. «В процессе лечения Крошика мы сделали всевозможные исследования котика, но некоторые результаты будут готовы через 21 день. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели. А позже его прах будет развеян», - уточняется в посте.

Пермские волонтеры в августе забрали Крошика из подвала пермской больницы, где его раскормили до 17 килограммов. Крошик не мог ходить и пользоваться лотком. К середине октября он сбросил три килограмма. История Крошика и его похудения завирусилась в соцсетях и за его успехами следили даже зарубежные СМИ. Точный возраст кота неизвестен, но ему было более 12 лет.