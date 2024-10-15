С момента совершения преступления до момента возбуждения уголовного дела прошло два года.

Полиция узнала о преступлении случайно, когда опрашивала другого задержанного, который, выдал своего знакомого. В августе 2024 года - еще через год - состоялся суд и был оглашен приговор.

Судья Курземского районного суда Янис Бумбиерис пояснил, что суд принял во внимание жестокое обращение человека с животным, в результате которого животное погибло.

«Суд также учел характер совершенного преступления. То, что лицо совершило менее тяжкое преступление, которое в то время было отражено в редакции закона. Собака была привязана на цепи», - уточнил судья.

В данном случае суд приговорил обвиняемого к такому виду и размеру наказания, какое требовала прокуратура.

Три года назад такое деяние все еще классифицировалось как менее тяжкое преступление, поэтому первоначально предусмотренные наказания включали лишение свободы до трех лет, либо общественные работы или пробационный надзор.

«При определении судом приговора, помимо всех фактических обстоятельств, учитывалось то обстоятельство, что обвиняемый полностью признал свою вину и сожалел о содеянном. На данный момент назначенный судом приговор вступил в законную силу», - сказал представитель прокуратуры.

Однако местные жители, знающие об этом событии и последующем приговоре, убеждены, что суд был слишком гуманным. По их мнению, наказание должно быть более суровым.