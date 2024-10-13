Исследование ученых Эстонского университета естественных наук установило, что в Эстонии распространены девять видов мух-кровососок. Помимо того, что они являются надоедливыми насекомыми, они также могут быть переносчиками патогенов.
Ученые подсчитали виды одного семейства переносчиков патогенов в Эстонии
Мухи-кровососки представляют собой относительно бедное на виды, своеобразное семейство двукрылых, к которому относятся такие известные нам виды, как оленья кровососка (Lipoptena cervi) и появившийся в Эстонии около десяти лет назад новый вид - лосиная муха (Lipoptena fortisetosa). Кроме того, сюда входят и другие виды, паразитирующие на животных и птицах.
Строение тела мух-кровососок приспособлено для жизни в шерсти млекопитающих или между перьями птиц. Они уплощенные, с крепкими ногами и множеством щетинообразных волосков. Взрослые особи питаются кровью теплокровных животных. «В грибных лесах мы часто сталкиваемся с лосиными мухами, которые пытаются забраться нам за воротник», - объяснил профессор систематической энтомологии Эстонского университета естественных наук Олави Курина.