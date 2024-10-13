Ученые подсчитали виды одного семейства переносчиков патогенов в Эстонии

Мухи-кровососки представляют собой относительно бедное на виды, своеобразное семейство двукрылых, к которому относятся такие известные нам виды, как оленья кровососка (Lipoptena cervi) и появившийся в Эстонии около десяти лет назад новый вид - лосиная муха (Lipoptena fortisetosa). Кроме того, сюда входят и другие виды, паразитирующие на животных и птицах.