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Ученые подсчитали виды одного семейства переносчиков патогенов в Эстонии

Редактор: Эйли Арула
Перевод: Ева Ойжинская
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Портрет кровососки.
Портрет кровососки. Фото: Olavi Kurina

Исследование ученых Эстонского университета естественных наук установило, что в Эстонии распространены девять видов мух-кровососок. Помимо того, что они являются надоедливыми насекомыми, они также могут быть переносчиками патогенов.

Мухи-кровососки представляют собой относительно бедное на виды, своеобразное семейство двукрылых, к которому относятся такие известные нам виды, как оленья кровососка (Lipoptena cervi) и появившийся в Эстонии около десяти лет назад новый вид - лосиная муха (Lipoptena fortisetosa). Кроме того, сюда входят и другие виды, паразитирующие на животных и птицах.

Строение тела мух-кровососок приспособлено для жизни в шерсти млекопитающих или между перьями птиц. Они уплощенные, с крепкими ногами и множеством щетинообразных волосков. Взрослые особи питаются кровью теплокровных животных. «В грибных лесах мы часто сталкиваемся с лосиными мухами, которые пытаются забраться нам за воротник», - объяснил профессор систематической энтомологии Эстонского университета естественных наук Олави Курина.

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