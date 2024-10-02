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Барбос

ВИДЕО В Харьюмаа в объектив камеры видеонаблюдения попал любопытный медведь

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Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами.
Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами. Фото: Tiit Hunt / RMK

В Харьюмаа медведь попал на записать видеонаблюдения, когда подошел совсем близко, чтобы рассмотреть камеру, установленную на тропе.

Медведь попал в объектив камеры видеоналюбдения, установленной любителем природы Харри Пеэтсалу в сентябре.

«Две недели назад я прогуливался по лесу и увидел перекресток, вытоптанный животными. Решил установить там одну из своих камер. Немного подготовился, убрал лишние ветки, и неделю назад поставил камеру. Сейчас пошел проверить запись, и вот сюрприз - на видео попали медведи», - рассказал он порталу Lemmik.

На записи также видно еще одного медведя, который предпочел остаться в стороне.

Видео можно посмотреть здесь:

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