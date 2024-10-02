ВИДЕО В Харьюмаа любопытный медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения

«Две недели назад я прогуливался по лесу и увидел перекресток, вытоптанный животными. Решил установить там одну из своих камер. Немного подготовился, убрав лишние ветки, и неделю назад поставил камеру. Сейчас пошел проверить запись, и вот сюрприз - на видео попали медведи», - рассказал он порталу Lemmik.