В Харьюмаа медведь попал на записать видеонаблюдения, когда подошел совсем близко, чтобы рассмотреть камеру, установленную на тропе.
ВИДЕО ⟩ В Харьюмаа любопытный медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения
Медведь попал в объектив камеры видеоналюбдения, установленной любителем природы Харри Пеэтсалу в сентябре.
«Две недели назад я прогуливался по лесу и увидел перекресток, вытоптанный животными. Решил установить там одну из своих камер. Немного подготовился, убрав лишние ветки, и неделю назад поставил камеру. Сейчас пошел проверить запись, и вот сюрприз - на видео попали медведи», - рассказал он порталу Lemmik.
На записи также видно еще одного медведя, который предпочел остаться в стороне.
Видео можно посмотреть здесь: