Видео Сохранил хладнокровие: мужчина столкнулся с двумя медведями прямо на пороге своего дома

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда медведь посмотрел Голду прямо в глаза, прежде чем двинуться к нему. Мужчина оставался спокойным, медленно отступил назад и начал хлопать в ладоши, чтобы поднять шум. Вместо того, чтобы убежать, что могло спровоцировать у медведя охотничий инстинкт, он сохранял спокойствие, повторяя «нет-нет-нет».

Затем он отступил к машине, припаркованной перед гаражом, и быстро запрыгнул внутрь. Тогда у него появилась возможность подать сигнал, который отпугнул медведей.

Позже Голд прокомментировал произошедшее так: «У меня произошла неожиданная встреча с медведем. Когда я зашел в гараж, я столкнулся с медведем. Я раньше видел медведей, но никогда так близко. Незабываемый опыт».

Инцидент закончился благополучно, никто не пострадал.