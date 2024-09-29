Видео Сохранил хладнокровие: мужчина столкнулся с двумя медведями прямо на пороге своего дома

Канадец Алекс Голд недавно оказался в неожиданно опасной ситуации, когда обнаружил возле своей входной двери двух 180-килограммовых медведей. Инцидент произошел в Британской Колумбии в Канаде, сообщает Storyful.
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Камера наблюдения зафиксировала момент, когда медведь посмотрел Голду прямо в глаза, прежде чем двинуться к нему. Мужчина оставался спокойным, медленно отступил назад и начал хлопать в ладоши, чтобы поднять шум. Вместо того, чтобы убежать, что могло спровоцировать у медведя охотничий инстинкт, он сохранял спокойствие, повторяя «нет-нет-нет».
@abcnews A man in Canada came face-to-face with some unexpected visitors in his garage as he was charging his car — a black bear and its cub. #news #canada ♬ original sound - ABC News
Затем он отступил к машине, припаркованной перед гаражом, и быстро запрыгнул внутрь. Тогда у него появилась возможность подать сигнал, который отпугнул медведей.
Позже Голд прокомментировал произошедшее так: «У меня произошла неожиданная встреча с медведем. Когда я зашел в гараж, я столкнулся с медведем. Я раньше видел медведей, но никогда так близко. Незабываемый опыт».
Инцидент закончился благополучно, никто не пострадал.