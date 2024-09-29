Фото Шокирующее зрелище: в одном доме жили сто кошек

То, что Сельскохозяйственный и продовольственный департамент сам обращается за помощью к спасателям кошек, не очень распространенная практика. Однако в середине сентября департамент обратился в НКО Cats Help, занимающуюся спасением кошек, поскольку содержание животных в одном домохозяйстве в Мярьямаа в Рапламаа полностью вышло из-под контроля.

«Если с собачьими фабриками ведется более усердная работа, и собак забирают у владельцев, кошки до сих пор были скорее заботой владельцев», - говорит представитель НКО Cats Help Эвелин Таалер, с которой журналист портала Lemmik подробнее поговорил о спасении этой гигантской колонии кошек.

На сегодняшний день спасено более 30 кошек, состояние здоровья которых очень плохое. Однако спасение всех кошек - очень дорогой проект, требующий десятков тысяч евро, и он явно не по силам некоммерческой организации, которая помогает за счет пожертвований.

- Сколько кошек было у этих людей? Вы видели что-нибудь подобное раньше?

- Около сотни. Мы видели всякие, даже хуже, но с таким количеством кошек каждый день не сталкиваешься. Последнее спасение с таким же количеством кошек произошло два года назад на фабрике по разведению сиамских кошек в деревне Раннамыйза.

- Как бы вы описали картину, которая открылась перед вами на месте? Где и как жили кошки?