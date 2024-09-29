Недавно в Мярьямаа была обнаружена гигантская колония кошек, подобную которой редко видят даже опытные спасатели животных. Ситуацию усугубляло то, что кошки также были и очень больны - многие из них, скорее всего, ослепнут.
Фото ⟩ Шокирующее зрелище: в одном доме жили сто кошек
То, что Сельскохозяйственный и продовольственный департамент сам обращается за помощью к спасателям кошек, не очень распространенная практика. Однако в середине сентября департамент обратился в НКО Cats Help, занимающуюся спасением кошек, поскольку содержание животных в одном домохозяйстве в Мярьямаа в Рапламаа полностью вышло из-под контроля.
«Если с собачьими фабриками ведется более усердная работа, и собак забирают у владельцев, кошки до сих пор были скорее заботой владельцев», - говорит представитель НКО Cats Help Эвелин Таалер, с которой журналист портала Lemmik подробнее поговорил о спасении этой гигантской колонии кошек.
На сегодняшний день спасено более 30 кошек, состояние здоровья которых очень плохое. Однако спасение всех кошек - очень дорогой проект, требующий десятков тысяч евро, и он явно не по силам некоммерческой организации, которая помогает за счет пожертвований.
- Сколько кошек было у этих людей? Вы видели что-нибудь подобное раньше?
- Около сотни. Мы видели всякие, даже хуже, но с таким количеством кошек каждый день не сталкиваешься. Последнее спасение с таким же количеством кошек произошло два года назад на фабрике по разведению сиамских кошек в деревне Раннамыйза.
- Как бы вы описали картину, которая открылась перед вами на месте? Где и как жили кошки?
- Зрелище было очень печальным. У кошек была еда, похожая на кашу. Со всех сторон наблюдали пары глаз и для кошек были сделаны лежанки из картонных коробок. Хуже всего было то, что большинство кошек, которых мы видели, были очень больны. Глаза сгнили. Ситуация была ужасной, и, конечно же, вонь и грязь, которые сопровождают содержание такого стада кошек.
- Как проходил процесс спасения кошек? Были ли владельцы готовы сотрудничать?
- Если поначалу казалось, что они готовы и ждут нас, то вскоре выяснилось, что их понимание сотрудничества заключается в том, что они отдадут нам тех кошек, которых хотят. Из тех, кому действительно нужна была помощь немедленно, половину они не хотели отдавать. Вполсилы и сражаясь с хозяевами, мы все равно пытались спасти, кого только могли.
- Сколько кошек вы уже спасли оттуда и в каком они состоянии?
- Мы вывезли 37 кошек и они самые больные. Как уже говорилось, гнилые глаза, паразиты, сильный понос, насморк. Многие потеряли глаза, есть и те, кто останется полностью слепым. Плюс сильное воспаление. Некоторые котята каждый день ездят из передержки в клинику для внутривенного лечения и капельниц, поскольку денег на круглосуточную скорую нет, а состояние котят недостаточно стабильное.
Галерея: смотрите фото спасенных кошек
- Некоторые кошки уже нашли новый дом?
- Кошкам, нуждающимся в лечении, за столь короткое время сложно найти новый дом. Мы нашли передержку, и на данный момент в ветклинике находятся восемь котят.
- Это очень дорогой проект. Почему вы решили этим заняться и как вы справляетесь в финансовом плане?
- Проект оказался даже дороже, чем мы думали изначально. Траты на спасенных кошек уже превысили 4000 евро, но это только начало. В общей сложности мы подсчитали, что если бы мы хотели спасти всех кошек, то весь бюджет мог бы составить около 30 000.
Финансово справиться нет возможности. Мы надеялись, что люди больше нас поддержат, но, к сожалению, поддержки было мало. На счет пожертвовано чуть меньше 1000 евро. Мы уже в минусе с 3000 евро, поэтому мы не знаем, что делать дальше.
Этим кошкам там надо помочь, и было бы очень грустно и жестоко оставить их без помощи, когда мы уже начали там спасать, но если не будет пожертвований, мы не знаем, сможем ли мы продолжить этот проект. К сожалению, ни Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, ни волость Мярьямаа не финансируют этих кошек. Мы должны собрать все деньги за счет пожертвований. Почему мы решились на это? Почему мы вообще спасаем? Жалко животных.
- Как вы справляетесь с таким большим количеством кошек, сколько людей занимается их уходом?
- Для занятия ими мы привлекли десять передержек, а также двух человек из НКО, которые все организуют. Сюда же и ветеринары, и ассистенты ветклиники Miki. Один-два ассистента и ветеринар по выходным, два-три ассистента и два ветеринара в будние дни.
- Сколько кошек там все еще ждут спасения?
- Если цифра сто верна, то оценить количество кошек очень сложно, тогда еще более 60 кошек ждут, чтобы их забрали.
Деятельность НКО Cats Help можно поддержать пожертвованиями, информацию о которых можно найти ЗДЕСЬ.