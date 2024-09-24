Недавно чиновники в жилом доме в таллиннском районе Кристийне наблюдали жуткую картину: 87 крошечных собачек находились в условиях, которые шокировали даже опытных специалистов. Спасенных собак отвезли в приют, где выяснилось, что у них серьезные проблемы со здоровьем, причем, судя по всему, уже давно.