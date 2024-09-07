Молодая маремма-абруццкая овчарка Нива некоторое время назад неожиданно убежала из дома. Собака чудом спаслась из-под колес автомобиля и теперь ждет операции.
Помогите! ⟩ Овчарка чудом выжила в аварии, теперь ей нужна дорогостоящая операция
Нива, двухлетняя маремма-абруццкая овчарка, живущая на ферме Сууреоя, выполняет важную задачу – ей доверено следить за стадом овец.
Недавно Нива получила серьезную травму лапы, и ей теперь нужна сложная и дорогостоящая операция.
Ниву привезли на ферму после того, как в 2015 году волки загрызли сразу 40 овец в стаде.
После этого Кайдо, владелец фермы Сууреоя, вместе со своей женой Марили приняли решение, что для борьбы с распоясавшимися волками необходимо завести несколько овчарок.
Со временем выяснилось, что это было правильное решение, ведь с тех пор волки держались подальше от фермы, и от их клыков за последние годы не пострадала ни одна овца.
Однажды Нива вместе с другой собакой внезапно сбежали из дома, потому что в их загоне отключилось электричество.
Собаки выбежали на Тартуское шоссе и, судя по всему, растерялись. В неразберихе Нива попала под машину и травмировала лапу.
Вскоре Нива была доставлена в ветеринарную клинику – благодаря этому ее удалось спасти.
По словам защитника животных Хейки Вальнера из организации Loomapäästegrupp, ветеринары клиники Billy готовы прооперировать собаку, но операция очень сложная и поэтому очень дорогая.
Хозяева Нивы очень хотели бы помочь своей любимице, и им удалось собрать на операцию полторы тысячи евро, но, к сожалению, этого недостаточно.
Помогите оплатить операцию по спасению Нивы!
Получатель: Loomapäästegrupp MTÜ
Счет: EE437700771003183318
Пояснение к платежу: Niva ravikulud
Поддержать Ниву также можно, позвонив на благотворительные номера Loomapäästegrupp:
900 1313 (5.-)
900 1414 (10.-)
900 2323 (25.-)