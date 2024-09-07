Помогите! Овчарка чудом выжила в аварии, теперь ей нужна дорогостоящая операция

Нива, двухлетняя маремма-абруццкая овчарка, живущая на ферме Сууреоя, выполняет важную задачу – ей доверено следить за стадом овец.

Недавно Нива получила серьезную травму лапы, и ей теперь нужна сложная и дорогостоящая операция.

Ниву привезли на ферму после того, как в 2015 году волки загрызли сразу 40 овец в стаде.

После этого Кайдо, владелец фермы Сууреоя, вместе со своей женой Марили приняли решение, что для борьбы с распоясавшимися волками необходимо завести несколько овчарок.

Со временем выяснилось, что это было правильное решение, ведь с тех пор волки держались подальше от фермы, и от их клыков за последние годы не пострадала ни одна овца.

Однажды Нива вместе с другой собакой внезапно сбежали из дома, потому что в их загоне отключилось электричество.

Собаки выбежали на Тартуское шоссе и, судя по всему, растерялись. В неразберихе Нива попала под машину и травмировала лапу.

Нива восстанавливается. Фото: Loomapäästegrupp

Вскоре Нива была доставлена в ветеринарную клинику – благодаря этому ее удалось спасти.

По словам защитника животных Хейки Вальнера из организации Loomapäästegrupp, ветеринары клиники Billy готовы прооперировать собаку, но операция очень сложная и поэтому очень дорогая.

Хозяева Нивы очень хотели бы помочь своей любимице, и им удалось собрать на операцию полторы тысячи евро, но, к сожалению, этого недостаточно.

Нива в ветеринарной клинике. Фото: Loomapäästegrupp

Помогите оплатить операцию по спасению Нивы! Получатель: Loomapäästegrupp MTÜ Счет: EE437700771003183318 Пояснение к платежу: Niva ravikulud Поддержать Ниву также можно, позвонив на благотворительные номера Loomapäästegrupp: 900 1313 (5.-) 900 1414 (10.-) 900 2323 (25.-)