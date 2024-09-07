ДУШЕВНО Эстонцы по дороге на курорт спасли раненого кота

По словам жителя Эстонии Рейво, он ехал на своей машине по Литве, до Паланги оставалось порядка двух часов пути.

Примерно в 23:50 Рейво с попутчиками заметили кота, переползавшего дорогу на передних лапах.

«Мы остановились, подняли кота с дороги, увидели, что у него торчит кость из лапы. Кот сильно мяукал - ему нужна была помощь», - рассказывает Рейво.

Путешественники решили отвезти раненное животное в приют, однако ночью сделать это оказалось крайне сложно – ни один из местных телефонов не отвечал.

В результате Рейво с друзьями пришлось ночевать в машине с котом, который стойко продержался до утра.

С утра несчастный кот был доставлен-таки в приют, где ему сразу предложили помощь.

«Сотрудник приюта оказался очень дружелюбным. Наша десятичасовая спасательная операция подошла к концу», - делится подробностями Рейво.

Пострадавший кот сейчас находится в литовском приюте, ему необходима операция, которая, предположительно, будет стоить 700 евро.

Сейчас приют собирает пожертвования на операцию, реквизиты можно найти в этом посте: