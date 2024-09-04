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Барбос

ВИДЕО Такое каждый день не увидишь: медведь пришел полакомиться яблоками

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Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами.
Как правило, медведь на человека не нападает, а, скорее, убегает. Исключением является ситуация, когда животное ранено или находится с детенышами. Фото: Tiit Hunt / RMK

Looduskalender опубликовал увлекательное видео, на котором медведь залез на яблоню полакомиться и с удовольствием поедает сочные фрукты.

«Скорее всего, это тот самый медведь, который весной охотился на лосенка. Камера установлена примерно в том же месте», - говорится в описании видео.

По информации Эстонского общества охотников, летом медведи в основном питаются животной пищей, такой как муравьи и мелкие млекопитающие. С наступлением осени они становятся более активными в течение дня, так как необходимо набрать достаточно жира для зимовки. В этот период их рацион в основном состоит из богатой энергией растительной пищи, такой как яблоки, ягоды и зерновые культуры.

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