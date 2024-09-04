ВИДЕО Такое каждый день не увидишь: медведь пришел полакомиться яблоками

«Скорее всего, это тот самый медведь, который весной охотился на лосенка. Камера установлена примерно в том же месте», - говорится в описании видео.

По информации Эстонского общества охотников, летом медведи в основном питаются животной пищей, такой как муравьи и мелкие млекопитающие. С наступлением осени они становятся более активными в течение дня, так как необходимо набрать достаточно жира для зимовки. В этот период их рацион в основном состоит из богатой энергией растительной пищи, такой как яблоки, ягоды и зерновые культуры.