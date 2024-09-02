Самая известная обитательница зоопарка Элиствере, 26-летняя медведица по имени Каролина, испытывает трудности при передвижении. Ее состояние вызывает беспокойство, и ветеринары собираются провести дополнительные обследования.
Медведица Каролина будет получать более сильное обезболивающее
«По рекомендации специалистов Эстонского университета естественных наук, Каролине будет назначено более сильное обезболивающее. Также планируются дополнительные обследования, но прежде эксперты хотят увидеть, как Каролина отреагирует на новую схему лечения», - сообщает зоопарк Элиствере в социальных сетях.
Следующее решение врачи примут через неделю.