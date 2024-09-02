Медведица Каролина будет получать более сильное обезболивающее

«По рекомендации специалистов Эстонского университета естественных наук, Каролине будет назначено более сильное обезболивающее. Также планируются дополнительные обследования, но прежде эксперты хотят увидеть, как Каролина отреагирует на новую схему лечения», - сообщает зоопарк Элиствере в социальных сетях.