Фото «Роози удалось спасти в последний момент»: житель Эстонии голыми руками поймал хищную птицу

Житель Тарту Марис Картау говорит, что он уже опытный куровод, держать кур начала еще его прабабушка. «Конечно, в то время тоже были проблемы с лисами и ястребами. Куры в то время становились жертвами, но когда я был моложе, это не казалось таким важным, как сейчас», - говорит он.

Однако в последнее время, по словам Мариса, ястребы становятся все смелее и не пугаются даже пугала. «Двор для прогулок кур на улице частично покрыт сеткой, там есть пугало, шары для отпугивания птиц и совы с бубенцами, которые предназначены для отпугивания ястребов. Однако некоторые куры выходят за пределы своего двора. Кроме того, все остальные куры и петухи каждый вечер выходят погулять. Мы в это же время находимся на улице, но ястребы тоже прилетают, особенно ближе к вечеру. Их наше присутствие не смущает».