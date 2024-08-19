ФОТО У владельца изъяли восемь щенков, которые жили в ужасных условиях

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных PTA Кароль Лауримаа, животные содержались в очень плохих условиях. «Животные жили в среде, которая небезопасна для собак. Поскольку щенки очень восприимчивы, в условиях, где очень грязно и антисанитарно, существует угроза их жизни и здоровью», - пояснила Лауримаа в пресс-релизе.

Поскольку владелец пытался сбежать с частью щенков, был привлечен Департамент полиции и погранохраны. «Благодарим сотрудников полиции и погранохраны за обеспечение порядка на месте», - добавила Лауримаа. Щенков доставят в приют, где им окажут необходимое лечение и обеспечат все условия для их благополучия.

Животные жили в среде, небезопасной для собак. Фото: Põllumajanduss- ja toiduameti Facebooki lehekülg

Если вы заметили, что жизнь и здоровье животных находятся под угрозой, сообщите об этом в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент по адресу vihje@pta.agri.ee.

Животные жили в среде, небезопасной для собак. Фото: Põllumajanduss- ja toiduameti Facebooki lehekülg

Изъятие животных - это крайняя мера, которая применяется только в случае, если, по оценке департамента, жизнь или здоровье животных находятся под угрозой, и поэтому невозможно оставить их на попечении текущего владельца.

Согласно действующему законодательству, право на проверку условий содержания животных, вынесение предписаний владельцам и изъятие животных имеет только PTA, которому оказывают значительную помощь различные зоозащитные организации.