Пошли на крайние меры: в Таллинне у владельца отобрали собак

По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кароль Лауримаа, животные содержались в неприемлемых условиях.

«Животные содержались в районе Хааберсти в темной комнате многоквартирного дома. Полы в квартире были покрыты собачьими экскрементами, а стенах были расцарапаны собаками, что указывает на то, что животные пытались выбраться из комнаты. Взрослых собак держали в комнате на полуметровом поводке», - рассказала Лауримаа.

Всех собак немедленно доставили в приют, где они пройдут тщательный ветеринарный осмотр и будут обеспечены всем необходимым. «Департамент продолжает расследование и ведет производство», - уточнила Лауримаа.

Если вы заметили животное, жизни и здоровью которого может угрожать опасность, сообщите об этом в департамент на адрес электронной почты vihje@pta.agri.ee

Изъятие животных является крайней мерой, которая применяется только в том случае, если департамент считает, что жизни или здоровью животных угрожает опасность, в связи с чем нет возможности оставить животных на попечение нынешнего владельца.